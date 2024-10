La serie su Sarah Scazzi torna in onda ma il sindaco di Avetrana insiste | Il nome della città sia rimosso anche dalle pubblicità

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Uscirà domani, mercoledì 30 settembre,– Qui non è Hollywood, latv sull’omicidio di. Il Tribunale di Taranto aveva disposto lo stop alla messa in, accogliendo il ricorso presentato da Antonio Iazzi,di, il comune pugliese che dà il titolo allatv e dove nel 2010 fu uccisa la 15enne. La prossima udienza è stata fissata per il 5 novembre. Ma oggi Groenlandia e Disney+ hanno comunicato che latv diventerà disponibile già dal 30 ottobre. Con una sola differenza: il titolo non sarà più– Qui non è Hollywood, ma semplicemente Qui non è Hollywood. Le parti, è bene sottolineare, non hanno raggiunto un accordo. Disney si è mossa per sbloccare la situazione «in ottemperanza al provvedimento», accogliendo le richieste dei giudici per superare lo stop temporaneo alla messa in