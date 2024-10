Lanazione.it - La Medicina interna: "Unità in crescita e una formazione all’avanguardia"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "A volte è difficile spiegare cosa sia la, ma possiamo dire che è la disciplina che più delle altre affronta il paziente complesso, di cui gran parte dei quali sono pazienti oncologici come lo dimostrano il 20% dei ricoverati del Misericordia nonchè circa 2500 pazienti che condividiamo con l’oncologia. Sappiamo che l’oncologia non ha posti letto ma day hospital e lafornisce grande supporto ad essa". E’ quanto spiega Andrea Montagnani, direttore dell’di Medina, durante la consegna dell’ecografo donato dall’associazione "Insieme in Rosa". Più di 2000 ricoveri all’anno pari ad un quarto di quelli che il Misericordia totalizza in 12 mesi.