La cricca degli spioni

(Di martedì 29 ottobre 2024) In una della rare concessioni del suo ego, Cristiano Ronaldo ammise in un’intervista che parte del suo successo lo aveva costruito studiando, negli anni, i segreti di compagni e avversari. Enrico Pazzali invece gli avversari li voleva spiare per infangare e toglierli dalla mischia. Tra i primi il presidente del Milan Scaroni, suo possibile competitor nella corsa alla guida di Fondazione Milano-Cortina. Nell’estate 2022 chiede a un collaboratore “informazioni che possano escluderlo dalla corsa”. È una delle tante intercettazioni della maxi inchiesta che ha smantellato un presunto “network di”.