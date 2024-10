Thesocialpost.it - La classifica dei migliori ospedali italiani: i migliori del 2024 per cuore e tumori. Calabria e Sicilia in ripresa

(Di martedì 29 ottobre 2024) Glitornano a livelli pre-pandemia, con un aumento di quasi 8 milioni di ricoveri, grazie alla crescita dell'efficienza in molte strutture del paese. Il nuovo Programma Nazionale Esiti (PNE) di Agenas, presentato a Roma, segnala lae i miglioramenti su tutto il territorio, con la qualità dei servizi sanitari che vede un divario ridotto tra Nord e Sud. Secondo il rapporto, le regioni meridionali mostrano segnali di crescita importanti: «Per la prima volta lanon è più la maglia nera dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)», spiega il direttore di Agenas, Domenico Mantoan. Anche laha compiuto «un buon balzo in avanti», evidenziando che il lavoro in queste regioni sta dando frutti.