La Clai ci sta prendendo gusto. Secondo successo di fila in A2. Ravazzolo e Stival sono decisive

(Di martedì 29 ottobre 2024)IMOLA 3 CASALMAGGIORE 0 (25-16; 25-22;25-15 ): Pomili 6, Rizzieri 1, Bacchilega 8, Pinarello,10, Arcangeli, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin 2, Messaggi, Bulovic 9,17.All. Caliendo. CASALMAGGIORE: Nosella 2, Costagli 6, Cantoni, Marku 6, Pincerato 3, Grbavica 6, Montano 11, Ribechi, Faraone, Dalla Rosa 3, Nwokoye 5. All. Napolitano. Arbitri: Bolici e Galteri. Le vittorie aiutano sempre a vincere. Ladopo essere sbloccata nel turno scorso sul campo del Costa Volpino, ha concesso il bis in casa battendo il Casalmaggiore. Tre punti d’oro per la formazione di Nello Caliendo che ha trovato la sua dimensione nel campionato di serie A2.