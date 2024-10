Sport.quotidiano.net - Juve-Parma, dove vederla. Probabili formazioni e orario tv

(Di martedì 29 ottobre 2024) Torino, 29 ottobre 2024 – A Torino, lantus riceve il, squadra contro cui è ancora imbattuta all’Allianz Stadium. I bianconeri, che hanno subito solo cinque gol di cui tre su rigore in tutto il campionato, stanno mostrando un’evoluzione nel loro gioco, con il primato di conclusioni in seguito a recuperi offensivi (17) e di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area (54), mentre i gialloblù hanno pareggiato le ultime tre partite e non hanno ancora vinto in trasferta. I ducali hanno segnato solo dall’interno dell’area e sono l’unica formazione a non aver ancora incassato reti nei primi 30 minuti di gioco, aspetto in cui anche la Vecchia Signora eccelle con un solo gol subito (contro l’Inter nell’ultima giornata).