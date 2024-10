Thesocialpost.it - Jannik Sinner annuncia il ritiro da Parigi-Bercy: cosa succede

(Di martedì 29 ottobre 2024)hato oggi ildal torneo di, l’ultimo Masters 1000 della stagione, a causa di un virus intestinale. La notizia, a poche ore dall’inizio del suo esordio nel torneo, ha destato delusione tra i fan, che speravano di vedere il giovane talento azzurro in campo nella capitale francese. Ilè stato riportato dal giornalista dell’Équipe Quentin Moynet, che ha spiegato come il giocatore altoatesino abbia contratto il virus poco prima di partire per. Nonostante l’amarezza per l’imprevisto stop,ha giàto di essere concentrato sulla sua prossima meta: le ATP Finals di Torino, in programma a metà novembre. Il torneo torinese, che raduna i migliori otto giocatori al mondo, rappresenta uno degli eventi più importanti del calendario tennistico e un’occasione speciale perdi esibirsi davanti al pubblico italiano.