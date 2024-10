Ilfoglio.it - Israele che colpisce l’Iran è una buona notizia per il mondo libero

(Di martedì 29 ottobre 2024) Al direttore - La vittoria di Bucci in Liguria è una prova dell’esistenza di Dio.Giuliano Cazzola Al direttore - Sono depresso: nessuno mi spia.Michele Magno Al direttore - Alla fine Giuli ha fatto bene a vedersi Inter-Juve. Spettacolo a San Siro, solite fetecchie a Report.Andrea Minuz Al direttore - Ancora con Enrico Berlinguer! La sinistra italiana è come la moglie di Lot, che a furia di voltarsi indietro diventò una statua di sale (Genesi 19, 26).Franco Simonetti Al direttore - Dunque,fornisce da tempo alla Russia i suoi droni per colpire l’Ucraina; la Cina, in modo diretto e indiretto, aiuta Putin a continuare la sua aggressione militare; la Russia, intanto, fornisce agli houthi i dati satellitari necessari per attaccare le navi che transitano nel Mar Rosso.