Inter-news.it - Inter senza difesa: oltre 30 milioni di motivi per dare un… Buongiorno

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La stagione dell’di Inzaghi sta vivendo troppi alti e bassi, questi ultimi soprattutto in, dove è doverosa una riflessione? Mica tanto! Le tre scelte “onerose” di calciomercato al momento non stanno dando frutti. Zero. E si crea una situazione paradossale MILANO – Le prime dodici partite stagionali tra Serie A (9) e Champions League (3) significano che l’è già arrivata a un quarto degli impegni già presenti in calendario. In attesa di debuttare in Coppa Italia a dicembre e ovviamente in Supercoppa Italiana a gennaio, Simone Inzaghi può dire di aver già utilizzato ventuno dei ventisei calciatori tesserati. In pratica poco più dell’80% dei nerazzurri disponibili. Un buon dato che stona, però, specificando proprio i nomi dei cinque calciatori inutilizzati finora. E i numeri non sono dalla sua parte.