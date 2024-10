Incidente a Torino Crocetta: scontro tra auto e moto all'incrocio, il centauro finisce all'ospedale (Di martedì 29 ottobre 2024) Per fortuna c'è stata solo tanta paura ma alla fine non ci sono stati danni. Nella prima serata di ieri, lunedì 28 ottobre 2024, si è verificato un Incidente tra un'auto Volvo e una moto Kawasaki all'incrocio tra corso Duca degli Abruzzi e corso Stati Uniti a Torino. Il centauro è finito a terra Torinotoday.it - Incidente a Torino Crocetta: scontro tra auto e moto all'incrocio, il centauro finisce all'ospedale Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per fortuna c'è stata solo tanta paura ma alla fine non ci sono stati danni. Nella prima serata di ieri, lunedì 28 ottobre 2024, si è verificato untra un'Volvo e unaKawasaki all'tra corso Duca degli Abruzzi e corso Stati Uniti a. Ilè finito a terra

