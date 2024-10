Gaeta.it - Il futuro del Green Deal: nessun cambiamento imminente, ma opportunità di sviluppo economico

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tema delsta tenendo banco nel dibattito pubblico e politico europeo. Durante una recente intervista, Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS, ha fornito un’analisi approfondita sulla situazione attuale del programma che mira a promuovere la sostenibilità ambientale e la crescita economica. Le sue osservazioni sono emerse in occasione dell’evento Adnkronos Q&A ‘Transizione, investimenti e strategie’, tenutosi al Palazzo dell’Informazione di Roma. Ilrimane intatto, ma non senza possibilità di revisione Secondo Giovannini, ilnon ha subito alcuna modifica sostanziale. Il programma, concepito principalmente come un’iniziativa dipiuttosto che come una mera politica ambientalista, continua a mantenere tutti i suoi obiettivi originali.