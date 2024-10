Ilfattoquotidiano.it - I tre supermarket degli ‘schiavi’ a Catanzaro: “Erano pagati 4 euro l’ora, ferie limitate e gli infortuni venivano nascosti”. Tre arresti

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)anche 4e arrivavano a farne anche 50 in una settimana, avevano anchee, in caso dio sul lavoro,obbligati a denunciare un incidente domestico. I punti vendita della catena dell’imprenditore Paolo Paolettidiventati dei“schiavi”, secondo le indagini della Guardia di finanza di. L’imprenditore è finito in carcere con le accuse di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, estorsioni e reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Insieme a lui sono state arrestate e poste ai domiciliari la consulente del lavoro Maria Teresa Panariello e una responsabile amministrativa dell’azienda, Anna Valentino, mentre per due responsabili dei punti vendita è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.