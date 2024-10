Movieplayer.it - I Marvel Studios rivogliono Gwyneth Paltrow per Avengers: Doomsday e Secret Wars

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha interpretato Pepper Potts per l'ultima volta in: Endgame, ma un nuovo rumor sostiene che ivogliono che l'attrice torni nel MCU. Non abbiamo più vistonei panni di Pepper Potts dopo le sue emozionanti scene finali in: Endgame, ma ora sembra che isiano ansiosi di riportare l'attrice nell'MCU. Secondo lo scooper Daniel Richtman, lo studio vuole che lariprenda il suo ruolo per, anche se aggiunge di non essere "sicuro che abbia già avuto colloqui". Laha debuttato come Pepper Potts, l'amante di Tony Stark (Robert Downey Jr.), nel primo film di Iron Man, e da allora ha fatto diverse apparizioni di rilievo nelCinematic Universe, ottenendo