Giulia sta con un amico di Mirco dopo Temptation Island? Lui rompe il silenzio (Di martedì 29 ottobre 2024) Mirco Rossi ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha soddisfatto un po’ le curiosità dei vari utenti del web che lo seguono. La maggior parte delle domande, ovviamente, è stata riferita al percorso fatto a Temptation Island, al rapporto con Alessia, ad alcune indiscrezioni trapelate su Giulia e non solo. Ecco tutto quello che è emerso. Mirco interviene sui recenti gossip su Giulia un suo amico Nel corso di un botta e risposta con i fan, Mirco ha soddisfatto diverse curiosità degli utenti del web. In primo luogo, il giovane ha spiegato cosa prova per Giulia e se ci siano possibilità di un ritorno di fiamma tra di loro. Ebbene, a tal proposito, il giovane ha spiegato di volere ancora molto bene alla sua ex, anche perché dopo 9 anni di relazione sarebbe impensabile il contrario. Tutto.tv - Giulia sta con un amico di Mirco dopo Temptation Island? Lui rompe il silenzio Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 29 ottobre 2024)Rossi ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha soddisfatto un po’ le curiosità dei vari utenti del web che lo seguono. La maggior parte delle domande, ovviamente, è stata riferita al percorso fatto a, al rapporto con Alessia, ad alcune indiscrezioni trapelate sue non solo. Ecco tutto quello che è emerso.interviene sui recenti gossip suun suoNel corso di un botta e risposta con i fan,ha soddisfatto diverse curiosità degli utenti del web. In primo luogo, il giovane ha spiegato cosa prova pere se ci siano possibilità di un ritorno di fiamma tra di loro. Ebbene, a tal proposito, il giovane ha spiegato di volere ancora molto bene alla sua ex, anche perché9 anni di relazione sarebbe impensabile il contrario.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Giulia a Uomini e Donne: “Felice per Mirco e Alessia", il commento che spiazza Maria De Filippi; Giulia, Mirco e la single Alessia Il confronto - Uomini e donne Clip |; Giulia spiazza Mirco e Alessia a Uomini e Donne: "Felice per loro, sto frequentando un'altra persona"; "Temptation Island", Mirco e Giulia voltano pagina: "Alessia riesce a dargli cose che non riuscivo più a dare io"; Temptation Island, rivelazione agghiacciante su Mirco e Giulia: “L’hanno tramato all’insaputa del programma”; Uomini e Donne, Alfred di Temptation colpisce il muro per rabbia dopo il confronto con la ex: interviene Maria; Leggi >>>

Temptation Island, Mirco Rossi svela cosa prova per Giulia Duranti e perché non pensa di aver sbagliato a iniziare una frequentazione con Alessia

(isaechia.it)

Sono Giulia, ho 30 anni e sto con Mirco da nove ... successo con Alessia è stato totalmente inaspettato, ma sentito con il cuore. Molti utenti hanno domandato al ragazzo cosa ne pensi della presunta ...

Temptation Island, rivelazione agghiacciante su Mirco e Giulia: “L’hanno tramato all’insaputa del programma”

(abruzzo.cityrumors.it)

Di recente è emersa una segnalazione choc su Mirco e Giulia di Temptation Island che non ha potuto lasciare indifferenti i fan. Mirco e Giulia di Temptation Island continuano a far discutere anche div ...

Temptation Island, Giulia dimentica Mirco e si rifà le labbra: la verità in una diretta

(tag24.it)

Giulia dimentica Mirco Temptation Island: tutte le prove e i sentimenti svelati durante una diretta Instagram di lei ...

Giulia di Temptation Island svela segreti su Mirco e la single Alessia

(assodigitale.it)

La verità di Giulia Duranti su Mirco e AlessiaGiulia Duranti, nota per essere stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, ...