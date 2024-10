Formazioni ufficiali Juve Stabia-Sassuolo Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ledi, partita valida per l’undicesima giornata della. Trasferta importante per i neroverdi che, dopo aver raccolto cinque vittorie e un pareggio nell’ultimo mese e mezzo, si sono portati a ridosso del Pisa capolista, lontano solo due punti. La, invece, è reduce da una sconfitta e un pareggio, e va alla ricerca di un successo in casa per tornare ai tre punti. Di seguito le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.