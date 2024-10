Fondazione Dalmine ospita i lavori di ReUSO nella propria sede (Di martedì 29 ottobre 2024) Fondazione Dalmine ha ospitato nella giornata di oggi il convegno ReUSO evento annuale e itinerante che accoglie studiosi, professionisti e ricercatori per riflettere sui temi della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio architettonico esistente. Negli spazi della Fondazione, esempio di recupero e riuso architettonico innovativo ed eco-sostenibile, si sono svolte la sessione plenaria, con il keynote di Francesca Fatta, la conferenza sulle strategie di intervento per la gestione, rivitalizzazione e rigenerazione di città , centri storici e aree periferiche, con gli interventi di Francesca Picchio e Stefano Bertocci e la tavola rotonda, moderata da Antonella Versaci con Giulio Mirabella Roberti, Stefano Bertocci, Edoardo Currà , Fabio Fatiguso e Francesca Fatta. Bergamonews.it - Fondazione Dalmine ospita i lavori di ReUSO nella propria sede Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)hatogiornata di oggi il convegnoevento annuale e itinerante che accoglie studiosi, professionisti e ricercatori per riflettere sui temi della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio architettonico esistente. Negli spazi della, esempio di recupero e riuso architettonico innovativo ed eco-sostenibile, si sono svolte la sessione plenaria, con il keynote di Francesca Fatta, la conferenza sulle strategie di intervento per la gestione, rivitalizzazione e rigenerazione di città , centri storici e aree periferiche, con gli interventi di Francesca Picchio e Stefano Bertocci e la tavola rotonda, moderata da AntoVersaci con Giulio Mirabella Roberti, Stefano Bertocci, Edoardo Currà , Fabio Fatiguso e Francesca Fatta.

Un centinaio gli studiosi, professionisti e ricercatori in architettura e ingegneria chiamati a riflettere sui temi della salvaguardia e della valorizzazione di edifici storici ...

