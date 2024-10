Dramma dopo una cena al ristorante | ragazza 14enne si sente male e muore nonostante gli immediati soccorsi E’ stata una reazione allergica La vittima è una turista inglese in vacanza a Roma

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Unasi è trasformata in un incubo per una famiglia. Giovedì scorso, unadi 14 anni è tragicamente deceduta per uno shock anafilattico poche oreaverto in una pizzeria del quartiere Gianicolense. Ilsi è consumato in pochissimo tempo: appena rientrati in albergo, la giovane ha manifestato sintomi gravi e,la corsa disperata verso l’ospedale San Camillo, non è stato possibile salvarla. Shock anafilattico fatale: indagini in corso La Procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo, attualmente a carico di ignoti, al fine di comprendere se ci siano state negligenze che abbiano contribuito a questo tragico esito. Secondo le prime ipotesi investigative, la, che eraalle arachidi, potrebbe aver consumato un dessert contaminato da tracce di frutta secca.