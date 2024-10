Rompipallone.it - De Paul ‘scambiato’, tifosi furiosi: ritorno in Serie A

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 29 Ottobre 2024 20:26 di Alessandro Basta Rodrigo Deha lasciato un ottimo ricordo in Italia, ma presto potrebbe tornare inA: intanto, isi sono infuriati con lui Il calcio è fatto spesso di giocate incredibili, momenti che scrivono la storia e spettacolo che resta impresso nella mente dei. Altre volte, però, eventi assurdi prendono il sopravvento ed è proprio quello che è successo nelle ultime ore. Il protagonista di questa storia è Rodrigo De, suo malgrado. Il centrocampista in forza all’Atletico Madrid di Diego Simeone ha lanciato la sua carriera inA con la maglia dell’Udinese, in cui ha messo in mostra grandi qualità come mezzala e trequartista. Poi ha fatto bene anche in Liga e con l’Argentina, ma senza mai riuscire a diventare un uomo da copertina.