De Laurentiis ci volevano coraggio e fede per spendere 1455 milioni senza la Champions Corbo

Ilnapolista.it - De Laurentiis, ci volevano coraggio e fede per spendere 145,5 milioni senza la Champions (Corbo)

(Di martedì 29 ottobre 2024) De, ciper145,5la) Scrive Antonioper Repubblica Napoli:dare il massimo fino a sabato la sua cavalcata in classifica è stata irresistibile. Qual è il suo ulteriore margine di potenza? Anche il mercato è in debito con le scelte di Conte. In una estate che si ricorderà per l’estrema disponibilità di De, ciper145,5giocare in. Neanche un no all’allenatore autoritario anche nelle vesti di manager,mai nascondere le responsabilità . Va attribuita a Conte la lealtà di una evidente metamorfosi con il ritorno magari non immediato ma efficace della difesa a quattro. Un dettaglio che dà un ulteriore valore proprio all’ingaggio dell’energico sergente leccese. Ildi cambiare.