Carinola il carcere come una piazza di spaccio | sequestrato oltre un chilo di sostanze stupefacenti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiContinua, incessante, l’azione di contrasto per l’introduzione, la detenzione e l’uso di telefoni cellulari e droga inche vede quotidianamente impegnati gli uomini e le donne del Corpo di Polizia penitenziaria di, nel Casertano. L’ultimo grave episodio lo denuncia Tiziana Guacci, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Grande operazione da parte delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria nell’istituto di: sono infatti stati ritrovati più di un kg di hashish durante la perquisizione ordinaria. Il tutto è iniziato domenica pomeriggio quando la poliziotta di servizio alla portineria sentiva un rumore simile a quello che rilascia un drone, che infatti veniva visto in volo all’interno dell’istituto. Subito sono scattati i controlli da parte del personale in servizio, ma il drone era già sparito nel nulla.