Bologna-Milan, ecco come ottenere il rimborso (Di martedì 29 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYNonostante le polemiche, Bologna-Milan è stata rinviata per il rischio maltempo. Il club rossoblù ha pubblicato sul proprio sito internet l’iter da seguire per chiedere il rimborso dei biglietti acquistati. Per chi volesse tenerlo, invece Bolognatoday.it - Bologna-Milan, ecco come ottenere il rimborso Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYNonostante le polemiche,è stata rinviata per il rischio maltempo. Il club rossoblù ha pubblicato sul proprio sito internet l’iter da seguire per chiedere ildei biglietti acquistati. Per chi volesse tenerlo, invece

Nonostante le polemiche, Bologna-Milan è stata rinviata per il rischio maltempo. Il club rossoblù ha pubblicato sul proprio sito internet l’iter da seguire per chiedere il rimborso dei biglietti ...

Bologna Milan, dopo il rinvio i biglietti restano validi per il recupero anche se ancora non c’è una data: le info per i tifosi sul rimborso I biglietti che i tifosi hanno acquistato per Bologna Milan ...

Dopo la scelta di rinviare la sfida tra Bologna e Milan, ora parte la ricerca ad uno slot disponibile. Spunta una data possibile per recuperare il match.

La decisione del sindaco di Bologna di rinviare a data da destinarsi il match Bologna-Milan per motivi di sicurezza, dopo l’alluvione in Emilia-Romagna, «è stata una ...