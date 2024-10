Ilgiorno.it - Banca Progetto, task force per la legalità: ecco i 3 aspetti di cui si occuperà

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano - Si è tenuta una riunione straordinaria di, in amministrazione straordinaria per l'inchiesta in cui è finita sui prestiti a società legate alla 'ndragheta. Il consiglio ha altresì assicurato la massima collaborazione all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, Donato Maria Pezzuto, che affiancherà le strutture e gli organi dellacon l'obiettivo di verificare l'adeguatezza dei presidi organizzativi e dei controlli interni e di proporre soluzioni correttive in relazione a eventuali ambiti di criticità rilevati. L'amministratore delegato Paolo Fiorentino ha informato il consiglio delle misure che laha attivato al fine di contribuire al processo di verifica in atto e, in particolare, la costituzione di una, formata da risorse interne e da consulenti esterni per analizzare e gestire tre ambiti.