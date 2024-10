Ilfattoquotidiano.it - Attenzione ai fornelli a gas, lo studio choc: “L’Italia è il Paese d’Europa dove ci sono più morti premature per le sostanze tossiche in cucina”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Preoccupati dell’aria che si respira all’aperto? All’interno non sembra molto meglio, soprattutto nelle case italiane,l’inquinamento indoor si traduce in circa 12.000annue per patologie legate all’uso del gas in. Potrà sembrare incredibile, ma usare il gas invece della corrente elettrica perre è molto pericoloso, e non solo per il rischio esplosioni – come purtroppo riporta ogni tanto la cronaca. Nella UE, quasi in una casa su 3 si trova unaa gas, che tra l’altro è un combustibile fossile non rinnovabile. E tra le quattro pareti, la sua combustione emette inquinanti inalati quotidianamente dai residenti della casa, con seri danni dimostrati per la salute. A lanciare l’allarme, una nuova valutazione di impatto sulla salute condotta dai ricercatori dell’università spagnola Jaume I e rilanciata dall’EPHA (European Public Health Alliance).