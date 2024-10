Atalanta-Monza Nesta | Sarà come andare dal dentista

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “in casa dell’in questo periodo è un po’dal: queste partite se ci vai con la paura e senza spirito perché pensi di perdere, hai già perso. I risultati sono buoni, peccato per l’ultima partita che era alla nostra portata ma abbiamo sbagliato l’approccio. Credo che gli ultimi risultati abbiano fatto vedere una squadra in salute. Forse tiriamo poco, ma abbiamo fatto 5 gol in due partite, è una cosa buona per noi. Non è che facciamo 30 tiri a partita, ma stiamo migliorando molto. Per me questa è una cosa importante”. Lo ha detto l’allenatore del, Alessandro, in conferenza stampa alla vigilia del match in casa dell’, derby lombardo molto complicato per i brianzoli, in un campo sul quale non vincono da venticinque anni: “Qualcosa lo cambieremo, però siamo in difficoltà numerica di giocatori.