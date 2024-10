Arianna Meloni: “I dossieraggi? Un gioco pericoloso. In Liguria premiata la nostra coerenza” (Di martedì 29 ottobre 2024) “Il dossieraggio è una cosa che trovo incivile, è un gioco estremamente pericoloso. Entrare così nella vita delle persone”. Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, rispondendo ad alcuni giornalisti nei pressi di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. Arianna Meloni: i dossieraggi? Un gioco estremamente pericoloso “I genitori firmano pile di carte per acconsentire all’uso e al trattamento dei dati, e qui invece siamo ormai”, aggiunge la sorella della premier ribadendo di trovare la vicenda “abbastanza incivile. Dico la verità è una cosa che non ti dà proprio la misura del senso civico, e anche del rispetto delle persone, perché un conto è criticarsi su quello che è la politica, sulle idee e sui programmi. Il punto è quando poi diventa tutto un gossip, diventa tutto un dossier, questa morbosità del buco della serratura. Secoloditalia.it - Arianna Meloni: “I dossieraggi? Un gioco pericoloso. In Liguria premiata la nostra coerenza” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “Ilo è una cosa che trovo incivile, è unestremamente. Entrare così nella vita delle persone”. Così, responsabile della segreteria politica di FdI, rispondendo ad alcuni giornalisti nei pressi di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.: i? Unestremamente“I genitori firmano pile di carte per acconsentire all’uso e al trattamento dei dati, e qui invece siamo ormai”, aggiunge la sorella della premier ribadendo di trovare la vicenda “abbastanza incivile. Dico la verità è una cosa che non ti dà proprio la misura del senso civico, e anche del rispetto delle persone, perché un conto è criticarsi su quello che è la politica, sulle idee e sui programmi. Il punto è quando poi diventa tutto un gossip, diventa tutto un dossier, questa morbosità del buco della serratura.

