Anticiclone sull'Italia, l'esperto conferma: "Niente più maltempo per dieci giorni"

(Di martedì 29 ottobre 2024) “L’è arrivato già in questie possiamo finalmente lasciarci ilalle spalle. Sole per tutto il weekend“. Continua a essere schizofrenico il meteo in Italia e nel mondo, anche a causa del surriscaldamento globale.più pioggia nei prossimie temperature primaverili.: “piùper” (Notizie.com)“Dall’Africa si allungherà questa figura atmosferica, portando una vasta area di alta pressione, che occuperà buona parte del Mediterraneo fino a spingersi sull’Europa centrale per sfiorare poi la Scandinavia. La presenza di un’area di alta pressione significa tempo stabile e soleggiato“, così Mattia Gussoni de IlMeteo.it spiega le evoluzioni dei prossimisul nostro paese colpito nelle ultime settimane da condizioni meteorologiche piuttosto avverse.