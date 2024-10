Americana salvata a Sorrento | dagli operatori turistici una targa al reparto di cardiologia dell’Ospedale

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) All’Hotel Gran Paradiso di Sant’Agnello i rappresentanti di Atex Campania, di Confindustria Penisola Sorrentina, di Confcommercioe dell’Associazione degli Agenti di Viaggio hanno donato unaaldidi“per testimoniare apprezzamento e ringraziamento per aver assistito con competenza e tempestività la turista, colpita da una grave crisi cardiaca”. “Nonostante il ridotto numero di medici e le difficoltà dell’ ospedale di– si legge nella nota diffusa-, ilha dato prova di una straordinaria capacità e organizzazione. Un particolare encomio per la giovanissima cardiologa Elena De Angelis che si è prodigata per salvare la vita di questa turista”.