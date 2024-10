Alluvione a Senigallia, si infiamma il dibattito in consiglio regionale tra maggioranza ed opposizione (Di martedì 29 ottobre 2024) ANCONA – A fronte di «360 milioni di euro di danni stimati a Senigallia» all'indomani dell'Alluvione del maggio 2014 che causò notevoli disagi e tre morti, «il governo stanziò circa 27 milioni di euro per interventi con due ordinanze»; e nonostante «53 milioni di euro previsti dall'Autorità di Anconatoday.it - Alluvione a Senigallia, si infiamma il dibattito in consiglio regionale tra maggioranza ed opposizione Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) ANCONA – A fronte di «360 milioni di euro di danni stimati a» all'indomani dell'del maggio 2014 che causò notevoli disagi e tre morti, «il governo stanziò circa 27 milioni di euro per interventi con due ordinanze»; e nonostante «53 milioni di euro previsti dall'Autorità di

Alluvione a confronto, 2014 e 2022. Seduta unica con scintille in Consiglio regionale

L'assessore Aguzzi: "Il governo Renzi dieci anni fa non fu attento al territorio". La maggioranza: dibattito inutile e pretestuoso ...

“L’alluvione del 15-16 settembre tra le maggiori piene avvenute a Senigallia”

La recentissima alluvione del 15-16 settembre 2022 va senz’altro annoverata come una tra le maggiori piene storicamente avvenute a Senigallia. Nella foto che propongo si vede il Molino della ...

Maltempo a Senigallia: albero crolla su due auto

SENIGALLIA – La notte scorsa, un forte maltempo ha colpito la zona di Senigallia (Ancona), causando il crollo di un grosso albero su due automobili parcheggiate. L’incidente è avvenuto intorno alle 4: ...

Aguzzi, 'scarsa considerazione Governo dopo alluvione 2014'

