Aeroporti di Puglia rinuncia al ?G-91? delle Frecce Tricolori e a Brindisi resta un ficus (Di martedì 29 ottobre 2024) Si trova a Pomigliano D'arco (Napoli) presso ?Avio Aereo a GE aerospace company?, il G-91 R Pan di proprietà dell'Aeronautica militare che per 15 anni (fino a maggio del Quotidianodipuglia.it - Aeroporti di Puglia rinuncia al ?G-91? delle Frecce Tricolori e a Brindisi resta un ficus Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si trova a Pomigliano D'arco (Napoli) presso ?Avio Aereo a GE aerospace company?, il G-91 R Pan di proprietà dell'Aeronautica militare che per 15 anni (fino a maggio del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La simil Pitbull adottata da Aeroporti di Puglia morde un cameraman - il presidente chiarisce : «Luna resta con noi»

(Fanpage.it)

Luna, la Pitbull adottata dal personale dell'Aeroporto di Bari ha morso un cameraman che la stava riprendendo per un servizio televisivo. Si temeva per la sua vita ma il presidente di Aeroporti di Puglia ci ha rassicurati sulla sua sorte.Continua a ...

Aeroporti di Milano - avaria ai radar : problemi anche per i collegamenti con la Puglia Guasto nella sala radar del nordovest. Disagi segnalati anche negli scali di Bergamo - Torino e Genova

(Noinotizie.it)

L’immagine è tratta dal sito di Milano Linate. Non solo il volo da Bari e non solo quelli verso quello scalo milanese, il problema riguarda in queste ore decine di voli da e per gli aeroporti di Milano. Compresi dunque i collegamenti con la ...

Aeroporti di Puglia. Pagliaro: “autocelebrazione per annunciare il nulla”

(brindisilibera.it)

L’entusiasmo esagerato del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile ... per porre fine a una disparità inaccettabile tra Bari e Brindisi, e per offrire al Salento l’attenzione e gli ...

Al via il nuovo collegamento Lumiwings Foggia-Venezia

(puglialive.net)

in stretta sinergia con Lumiwings e la Regione Puglia, stiamo lavorando per la “rinascita” dell’aeroporto Gino Lisa, ha dichiarato il. Venezia, al di là del fascino straordinario esercitato ...

Ita Airways, trovata l'intesa: più voli dall'aeroporto di Brindisi a Roma Fiumicino

(quotidianodipuglia.it)

Una notizia che si aggiunge al bando pubblicato da Aeroporti di Puglia per la realizzazione di una nuova area imbarchi e nuovi spazi commerciali nell’aeroporto di Brindisi. Il Salento può e ...

Tra liste d’attesa e costi: un anziano malato su 4 rinuncia a esami e visite

(quotidianodipuglia.it)

In Puglia un anziano con una patologia su quattro rinuncia a curarsi per via delle liste d'attesa che sono troppo lunghe, per i costi della sanità o perché ha ...