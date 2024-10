Thesocialpost.it - William, omaggio inaspettato a Harry: quel segnale di pace che nessuno si aspettava

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la prima volta da anni, il principemenziona suo fratelloin un ricordo toccante della loro infanzia, parte di un nuovo documentario in onda sulla Itv il 30 e 31 ottobre. Il principe di Galles racconta di un episodio di oltre trent’anni fa, quando Lady Diana lo portò insieme ain un rifugio per senzatetto. “Mia madre portòe me al The Passage,” ricorda. “All’epoca avevo circa 10 o 11 anni. Non ero mai stato in un posto simile e mi sentivo un po’ nervoso, senza sapere cosa aspettarmi. Ma la mamma, come sempre, ci fece sentire rilassati, ridendo e scherzando con tutti”.