Un episodio di Violenza si è verificato in un istituto scolastico superiore Castel Volturno. Come segnala CasertaCE, uno studente, a cui la preside aveva negato l'accesso a scuola a causa di un ritardo, ha reagito con inaudita aggressività. Dopo aver rivolto ingiurie alla dirigente, l'alunno l'ha spintonata e poi colpita con un pugno in pieno volto.

Violenza a scuola, lo studente arriva in ritardo, la preside vieta l'ingresso. Il giovane lo colpisce con un pugno in faccia

