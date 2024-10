Ilgiorno.it - Vigevano, furto in una ditta: rubato vario materiale. Il sospetto di una banda specializzata nel settore edile

(Di lunedì 28 ottobre 2024)(Pavia), 28 ottobre 2024 -ai danni di un'impresa. Ladri in azione nella notte, in viale Dei Mille a. Hanno tagliato il lucchetto e sono così entrati dal cancello, introducendosi nella sede dellaper rubare. Hanno portato via svariato, per un bottino dal valore che deve essere ancora quantificato all'esito dell'inventario. Ilè stato messo a segno in orario notturno, ma è stato scoperto quando ormai i responsabili avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi e di far perdere le proprie tracce con la refurtiva. Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri di, che indagano sull'accaduto.