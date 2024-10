Noinotizie.it - Veglie-Torchiarolo: a bordo della moto sorpassi e impennate. Nell’auto dietro c’era il comandante della polizia locale Multa e fermo amministrativo

Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pensava di mostrare agli altri automobilisti quanto fosse bravo con la sua, peccato che in una delle auto ci fosse ile ora per lui è scattataper 60 giorni. Lo fa sapere in un post lo stesso comando di: «Verso le ore 13 di ieri sulla sp 113-Porto Cesareo unciclista non solo ha ritenuto sfrecciare a velocità sorpassando con il suo Ktm diversi veicoli ma ha voluto far vedere anche quanto fosse bravo impennando con la suapercorrendo un lungo tratto di strada in piedi e con una ruota mettendo a rischio la propria e altrui incolumità. Peccato che tra i passeggeri di un auto vi fosse anche ildie Porto Cesareo.