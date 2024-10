Gaeta.it - Vallesina per la pace: il patto dei Comuni di Ancona per costruire un futuro di solidarietà

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo accordo è stato siglato da diversidella provincia di, unendo le forze per promuovere lae affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali. Il progetto, denominato “per la“, è stato ufficialmente presentato il 26 ottobre presso il Comune di Jesi, in coincidenza con la Giornata di mobilitazione nazionale contro le guerre. L’iniziativa è stata promossa dal Coordinamento nazionale degli enti locali per lae i diritti umani, dalla Fondazione PerugiAssisi, dalla rete delle Università per lae da numerose realtà della società civile. Un impegno corale per laIlper la” rappresenta un passo significativo per le amministrazioni locali nel riconoscere che le problematiche affrontate non si limitano al solo contesto comunale.