Donald Trump continua ad attaccare duramente la rivale democratica Kamala Harris definendola "un relitto ferroviario che distrugge tutto ciò che incontra sulla sua strada". Durante un comizio a New York, dal palco del Madison Square Garden, il tycoon ha sostenuto che nominare Harris presidente "sarebbe una scommessa con la vita di milioni e milioni di persone". "Ci porterebbe alla Terza Guerra Mondiale", ha tuonato Trump.

Usa 2024, Trump attacca ancora Harris: “E’ un relitto ferroviario, distrugge tutto ciò che incontra”

