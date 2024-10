Ilgiorno.it - Uniti contro la violenza sulle donne. Centinaia in marcia in Martesana

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)di persone in, quattro Comuni come scenario e luogo di ritrovo, fiori all’uncinetto e nastri colorati a incorniciare gazebo e gadget, e, di paese in paese, un filo rosso e un solo appello: “No alla. Non chiudere gli occhi“. Cittadini, amministratori, associazioni e sostenitori inper la quinta edizione della Camminata antidella Rete Viola Adda, quest’anno promossa a poco meno di un mese dalla giornata internazionalelaallee “divisa“ strategicamente su quattro centri d’area, a ogni “estremità“ del bacino: Liscate, Pozzo d’Adda, Segrate, Carugate. Un’edizione, a conta dei partecipanti ancora in corso, che si preannuncia dei record, "enorme partecipazione in tutti e quattro i Comuni". Laè consuetudine dal primo anno di fondazione della Rete, che prosegue la sua attività e cresce.