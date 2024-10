Gaeta.it - Un evento di gala per i bambini: chef monzesi si uniscono per una causa importante

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Monza si prepara a vivere una serata speciale, dedicata alla solidarietà e al sostegno delle famiglie in difficoltà. Martedì 3 dicembre, il Saint Georges Premier si trasformerà in un palcoscenico gastronomico per l’charity “s for Children – Il Buono per il Bene”. Questa cena dia 16 mani vedrà la partecipazione didi altissimo livello provenienti dalla ristorazione monzese, uniti per celebrare un’sociale. L’executiveRoberto Conti sarà il protagonista della serata, presentando piatti che fondono innovazione e tradizione, sempre nel rispetto degli ingredienti stagionali. L’importanza del Centro Mamma Rita per le famiglie Il Centro Mamma Rita è un punto di riferimento fondamentale a Monza, attivo da ben 60 anni nel supporto alle madri e ai minori in situazioni di fragilità.