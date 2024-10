Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-10-2024 ore 16:10

(Di lunedì 28 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Esterina per un alto funzionario di a Massa fermato di un accordo può essere raggiunto con Israele se il premier Netanyahu conferma il suo impegno su quanto già concordato le nostre richieste sono chiare conosciute e un accordo può essere raggiunta con che in italiano rimanga impegnato su quanto già concordato ha detto Il funzionario non è chiaro Se la dichiarazione sia una reazione la proposta egiziana di un cessate il fuoco di due giorni a Gaza per lo scambio di quattro ostaggi israeliani con alcuni prigionieri palestinesi negli Stati Uniti Donald Trump Show ieri sera al Madison Square Garden a New York l’ex presidente si è preso la rivincita sulla sua città La grande mela che l’ha tradito con il crimine le condanne con il vostro voto metterò a fine all’inflazione farò tornare il sogno americano ...