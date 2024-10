Gaeta.it - Treviso e Belluno al top: l’analisi delle performance ambientali in Veneto

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore del, un recente report di Legambiente ha messo in luce un quadro contrastantenelle città della regione. La classifica “Ecosistema Urbano 2024” ha esaminato 106 capoluoghi di provincia, svelando differenze significative tra le varie località. Mentresi pongono ai vertici della classifica, altre città come Padova, Venezia e Vicenza mostrano difficoltà, mentre Rovigo e Verona si trovano in una situazione critica.: esempi di virtù ecologichesi colloca al sesto posto nella graduatoria generale e si distingue per i suoi progressi nella raccolta differenziata, che nel 2023 ha raggiunto l’87,1%. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti per la città, contribuendo a un ambiente più pulito e a un utilizzo più sostenibilerisorse.