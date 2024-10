Tom Hardy tornerebbe a interpretare Venom solo per un film vietato in “stile Logan”

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tomper unin “: The Last Dance (qui la nostra recensione) è annunciato come l’ultimosudi Tom, anche se continuano a circolare voci sul fatto che tornerà per Spider-Man 4 o per una sorta di progetto di squadra prodotto da Sony con Knull nel ruolo del grande cattivo. The Wrap ha chiesto ae alla sceneggiatrice/regista Kelly Marcel se avessero mai pensato di realizzare undiinche fosse oscuro, grintoso eai minori. “O si!” ha risposto l’attore prima che la regista intervenisse per dire: “Non vediamo l’ora di farlo!”ha aggiunto: “Lo abbiamo già. Lo avevamo previsto per ‘2’. Siamo già lì. Siamo anche veloci. È come se avessimo già quattro o cinquein cantiere, con toni diversi, con più personaggi.” “Se ci chiedi di fare qualcosa.