Dopo l'esperienza mondiale di Dubai, dove aveva concluso al 23º posto, la fiorettista Elena Benucci si è ripresentata in pedana a Zevio con una determinazione rinnovata, conquistando un prestigioso secondo posto (categoria 2) nella seconda giornata della Prima Prova nazionale master della

Terni, Elena Benucci conquista il secondo posto alla Prova nazionale master di fioretto

Un grandissimo successo per la fiorettista Elena Benucci, orgoglio ternano che ha conquistato l’argento (in seconda categoria) nella prima gara che apre la stagione agonistica. Una piccola rivincita r ... (umbria24.it)

Dopo l’esperienza mondiale di Dubai, dove aveva concluso al 23º posto, Elena Benucci, fiorettista ternana, si è ripresentata in pedana a Zevio con una determinazione rinnovata, conquistando un prestig ... (sporterni.it)

