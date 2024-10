Ilgiorno.it - Spioni informatici, il significato di dossieraggio e cosa è successo nell'inchiesta?

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), parola antica non di uso comune, che ciclicamente entraa storia grigia tendente al nero della nostra Repubblica. Come l’ultima indagine dei pm milanesi. E quindi ilcos’è. Secondo il dizionario Garzanti è “la pratica di costruire segretamente dossier contro personaggi noti (dalla politica all’economia, dallo sport e alla cultura) per utilizzarli a scopo di ricatto o di screditamento”. Il dossier? È legale Il? È reato Le accuse dei pmrischiano i ladri? Carta e digitale Un mercato gigantesco Così lontani, così vicini Un bottino ricchissimo Il dossier? E’ legale Partiamo, quindi, da un punto fermo: non è illegale il dossier in sé, ma il modo con il quale si sono apprese le notizie che lo compongono e la correttezza con le quali vorranno essere usate.