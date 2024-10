Lapresse.it - Spalletti: “Non chiudiamo la porta a Balotelli. Totti? può rigiocare”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), ieri sera a Dazn Serie A Show, ha raccontato del suo arrivo come CT dell’Italia: “Ho cercato di considerare il numero di presenze e l’esperienza di chi ha già maturato un certo bagaglio in questo tipo di calcio, scegliendo calciatori in grado di fare da guida ai giovani. L’obiettivo è mescolare questi due elementi. Arrivavamo da un campionato particolare, in cui l’Inter, ad esempio, aveva già vinto con largo anticipo e i festeggiamenti avevano inevitabilmente cambiato il ritmo. Quando si raggiunge un traguardo così imnte, diventa difficile mantenere alta la concentrazione nel lavoro quotidiano. L’ho sperimentato anch’io dopo la vittoria del campionato”. Si è poi espresso sulla strada intrapresa con i ragazzi in campo: “È quella giusta.