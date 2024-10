Serie B, sesta vittoria per la Redel che manda al tappeto anche Siaz (Di lunedì 28 ottobre 2024) sesta vittoria consecutiva per la Redel Reggio Calabria che sbanca anche Piazza Armerina. Decisivo un terzo quarto da rullo compressore.Trascinati dall’appassionato pubblico da trasferta, i reggini giocano un terzo quarto stellare annichilendo le enormi capacità tecniche avversarie, seppur Reggiotoday.it - Serie B, sesta vittoria per la Redel che manda al tappeto anche Siaz Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)consecutiva per laReggio Calabria che sbancaPiazza Armerina. Decisivo un terzo quarto da rullo compressore.Trascinati dall’appassionato pubblico da trasferta, i reggini giocano un terzo quarto stellare annichilendo le enormi capacità tecniche avversarie, seppur

Serie B, sesta vittoria per la Redel che manda al tappeto anche Siaz

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corriere dello Sport – Sesta vittoria consecutiva per Conte, continua il primato in solitaria L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla sesta vittoria consecutiva … L'articolo Sesta vittoria consecutiva per Conte, continua il ... (Forzazzurri.net)

E Stefano Pioli mise la sesta. Non si ferma più l`Al-Nassr, allenato dall`ex tecnico del Milan vincitore dello Scudetto del 2022. Contro l`Al-Shabab,... (Calciomercato.com)

La Redel Viola, impegnata nella difficile trasferta di Piazza Armerina, esce vittoriosa dal PalaFerraro grazie al break inflitto nel terzo quarto. Partita dominata fisicamente dai neroarancio che ... (citynow.it)

Si conclude la 10a giornata di questa edizione 2024/25 di Serie B, con la Sampdoria che supera il Mantova al Ferraris con il punteggio di 1-0. Seconda vittoria consecutiva per i blucerchiati, che ... (sampnews24.com)

La Viola Redel Reggio Calabria conquista la sesta vittoria consecutiva nel campionato di Serie B Interregionale girone H. Gli uomini di coach Cadeo hanno avuto ragione della SIAZ Piazza Armerina in qu ... (ilmetropolitano.it)