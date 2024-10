Sport.quotidiano.net - Sella travolta, sono sei ko di fila

(Di lunedì 28 ottobre 2024) san bernardo cantù 85cento 65 ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ: Valentini 7, De Nicolao 2, Beltrami, Possamai 12, Viganò 2, Burns 12, Riismaa, Moraschini 14, Piccoli 9, Baldi Rossi 13, Basile 14. All. Brienza.CENTO: Berdini 5, Moretti, Henderson 11, Davis 17, Tanfoglio, Alessandrini 7, Delfino 12, Sperduto, Nobile 4, Benvenuti 9, Tamani. All. Di Paolantonio. Arbitri: Maschio, Berlangieri e Castellano. Note: parziali 24-16; 53-27; 66-49. Se a Bologna, con la Fortitudo, la gara dellaera durata appena un quarto, ieri a Desio, nemmeno quello. La Benedetto sprofonda malamente anche contro Cantù, aggiungendo un ulteriore tassello negativo alla sempre più lunga striscia consecutiva di sconfitte, che diventano sei e cominciano a preoccupare, e non solo per il numero (un po’ tante, al di là delle difficoltà del calendario), ma per come arrivano.