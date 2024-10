Sciopero mezzi Roma oggi, chiuse tutte le metro: orari, fasce di garanzia e linee bus garantite (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sciopero Atac. Trasporti di Roma di nuovo a rischio. Per lunedì 28 ottobre le segreterie regionali di Usb lavoro Privato e Orsa hanno proclamato uno Sciopero aziendale in Atac di 24 Ilmessaggero.it - Sciopero mezzi Roma oggi, chiuse tutte le metro: orari, fasce di garanzia e linee bus garantite Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)Atac. Trasporti didi nuovo a rischio. Per lunedì 28 ottobre le segreterie regionali di Usb lavoro Privato e Orsa hanno proclamato unoaziendale in Atac di 24

Sciopero mezzi Roma oggi, chiuse tutte le metro: orari, fasce di garanzia e linee bus garantite

Sciopero Atac. Trasporti di Roma di nuovo a rischio. Per lunedì 28 ottobre le segreterie regionali di Usb lavoro Privato e Orsa hanno proclamato uno sciopero aziendale in Atac di 24 ore. (ilmessaggero.it)

Le segreterie regionali di Usb lavoro Privato e Orsa hanno, infatti, proclamato uno stop di 24 ore in Atac per lunedì 28 ottobre, che coinvolgerà autobus, filobus, metropolitane, tram della capitale e ... (ansa.it)

La protesta, proclamata dai sindacati Orsa e Usb, coinvolge l’intera rete di trasporto pubblico ad eccezione delle linee periferiche operate da società private e dei collegamenti Cotral-Astral e ... (tg24.sky.it)