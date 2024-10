Oasport.it - Sci alpino, inizio perfetto di Brignone a Soelden. Vinatzer si conferma un ottimo gigantista

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nove anni dopo quel primo successo in carriera, Federicatorna nuovamente sul gradino più alto del podio nel gigante di, l’ormai classico appuntamento che apre la Coppa del Mondo di sci. La valdostana hato l’eccezionale feeling che c’è con la pista austriaca, dove in passato, oltre alle due vittorie, vanta ben tre terzi posti. Il migliordi stagione possibile per, che lancia subito un segnale a tutte le sue rivali, dimostrando ancora una volta di essere una campionessa senza tempo, visto che mai nessuno aveva vinto in World Cup a 34 anni compiuti. La seconda manche di Federica è una perla rara in una carriera eccezionale. Su un tracciato che stava mettendo in difficoltà tutte le atlete, con una neve difficile da gestire e con un manto decisamente segnato,è stata semplicemente fenomenale.