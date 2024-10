Oasport.it - Sci alpino, brutta caduta per Matilde Lorenzi: la giovane azzurra trasportata in ospedale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono preoccupanti le condizioni di, ventenne sciatrice tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile, che questa mattina è rimasta vittima di unanel corso di un allenamento che la squadra stava effettuando sulla pista Gravald G1 in Val Senales. La torinese è stata soccorsa in tempi celeri e, come comunica la FISI, è statain elicottero presso l’più vicino, ovvero quello di Bolzano. In questi momenti sono in corso analisi e accertamenti per valutare l’entità dei danni subiti. Secondo una prima ricostruzione riportata da LA7 e Repubblica, la sciatrice stava scendendo lungo la pista Gravand G1. Improvvisamente gli sci le si sono divaricati e, di conseguenza, ha perso il contatto con la neve sbattendo violentemente la testa sul terreno ghiacciato.