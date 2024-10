Saronno, esecuzione in strada, inseguito e poi colpito al petto con due colpi di pistola al torace (Di lunedì 28 ottobre 2024) E’ un uomo ucraino di 46 anni la vittima dell’omicidio compiuto ieri sera a Saronno. Nella serata di ieri, alle ore 21 circa, i Carabinieri della Compagnia di Saronno sono intervenuti in via Varese dove era stato segnalato il ferimento a colpi d’arma da fuoco di un uomo. Agguato in via Varese a Saronno, ucciso Ilnotiziario.net - Saronno, esecuzione in strada, inseguito e poi colpito al petto con due colpi di pistola al torace Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) E’ un uomo ucraino di 46 anni la vittima dell’omicidio compiuto ieri sera a. Nella serata di ieri, alle ore 21 circa, i Carabinieri della Compagnia disono intervenuti in via Varese dove era stato segnalato il ferimento ad’arma da fuoco di un uomo. Agguato in via Varese a, ucciso

Saronno, esecuzione in strada, inseguito e poi colpito al petto con due colpi di pistola al torace

