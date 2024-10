Unlimitednews.it - Sanità, Mattarella “Necessario rimuovere i divari territoriali”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il cancro. Un’insidia diffusa e temuta, avvertita come condanna inesorabile sino a non molti anni fa. E’ stato un risultato importante avergli restituito la sua dimensione di malattia che può essere combattuta, grazie alla medicina, e dunque alla ricerca che la sospinge”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia di celebrazione de “I Giorni della ricerca” al Quirinale. “Per consentire che l’efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli, èe superare condizioni dio territoriale. E’ nostra responsabilità far sì che questinon si propongano nella lotta ai tumori.L’universalità delle cure e la parità dei diritti sono principi irrinunciabili della Repubblica – evidenzia -, come ci prescrive la Costituzione. Ricerca, prevenzione, cura, vanno di pari passo.